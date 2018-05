Continuar a ler

Não tenho essa expectativa, foi uma época de afirmação para mim e estou muito feliz por isso. Claro que ficarei muito feliz se assim forOs objetivos estão no caminho que devem estar. Imaginando que não tivesse feito tantos jogos, podia ter sido uma época de sucesso na mesma: tinha aprendido muito, mesmo não jogando. Não associo tanto os números ao sucesso.O Lisandro ia ser o titular, mas no almoço sentiu-se mal e apercebi-me que podia ser chamado. Até porque não era um jogo fácil [frente ao Boavista], os níveis de concentração subiram, a pressão começou a sentir-se, mas aconteceu tudo de forma natural. Estava nervoso, era normal. Era um jogo fora, em circunstâncias complicadas o que aumentou o nervosismo. Quem avisei primeiro? Ninguém, nem a família.É diferente. Antes de entrar na Liga, já estava no Benfica a treinar com a equipa principal, vindo da equipa B.Claro que evolui, cresci, melhorei. Mas os meus princípios mantêm-se os mesmos.: Com eles e com o Lisandro ou com o Samaris que também fazia a posição. Quando tens ao teu lado jogadores com tanta experiência e qualidade, se quiseres aprender tornas-te muito melhor jogador.Nunca tinha feito tantos golos (risos) [marcou quatro: 3 na Liga e um na Taça CTT]. Melhorei bastante a minha comunicação. Dizem que sempre fui um jogador muito comunicativo, mas fui porque tinha de ser e se assim não fosse não tinha tido sucesso. O Luisão ajudou-me muito a perceber os timings de quando intervir ou não.Sim e gosto de ver para tirar as minhas conclusões.Desde a equipa B que comecei a forçar mais esse aspecto. A minha grande prioridade foi defender, mas claro que sou pessoa que sabe que é importante marcar golos. Números para superar? Só estou a pensar no dia de amanhã.Sinto-me feliz. Foi uma época em que me afirmei, não só no Benfica, mas perante o futebol português. Deixei a minha marca. Mas já passou e há que pensar no que aí vem.Não foi a época que todos esperávamos. Ninguém sai totalmente satisfeito e acabamos por manter o 2.º lugar, muito importante para nós e para o clube, mas não foi a época esperada. A palavra de ordem da casa é vencer, mas isto é futebol e não se pode ganhar sempre. Saber perder é importante, saber aguardar pelo nosso momento, ter resiliência e manter o foco no sucesso. Nenhum clube do mundo ganha sempre, muitos ganham muitas vezes e esses são os grandes e nós somos um deles.Não, bandeira só há uma, a do BenficaÉ importante termos esta proximidade com o presidente que, de certa forma, facilita o contactoSó se pode prometer trabalho e vontade de voltar a ganharNão mudou muito. Por vezes, já sou reconhecido mais do que era antes, mas os hábitos mantêm-se. Por vezes, agora, têm de se tomar decisões mais inteligentes, ficar em casa no devido momento...