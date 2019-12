Rúben Dias: «Dizer agora que as coisas podiam ter sido diferentes é fácil»

Rúben Dias considera que o Benfica esteve muito bem no triunfo caseiro (3-0) sobre o Zenit. À TVI24, o central destacou a forma como os encarnados encaram o jogo e lembrou o passado.





"Houve muita consistência da nossa equipa, desde o primeiro minuto. Conseguimos ter a bola, encontrar espaços, e foi também um jogo de paciência, pois o Zenit fechou-se muito, estava mais confortável com o resultado. Fizemos um grande jogo, uma exibição sólida. A expulsão ajudou-os, mas também foram situações provocadas por estarmos sempre em cima deles""Vamos passo a passo, um jogo de cada vez. Não vai ser fácil, mas queremos muito estar nas competições europeias""Isso agora de dizer que as coisas podiam ter sido diferentes é fácil. Champions é isto, jogos decididos nos detalhes. O erro faz parte do futebol. Como é obvio queremos estar na Champions, mas aqui estava em causa a presença na Liga Europa e conseguimos isso."