Rúben Dias: «Dois jogos vão definir a forma como vamos chegar à final da Taça»

Rúben Dias não esconde que o pensamento da equipa do Benfica está na final da Taça de Portugal, a 1 de agosto, frente ao FC Porto. À Benfica Play, o defesa-central apontou ao duelo com os dragões, mas pediu também concentração para os dois jogos que faltam até final da Liga, pela importância que têm na preparação do clássico.

"O foco é vencer a Taça, mas temos ainda dois jogos a disputar, que são muito importantes. Costumamos falar da mentalidade do jogo a jogo, com um objetivo maior, que é sermos campeões. Seja o jogo que for, com que objetivo for, temos de ganhar. Queremos muito vencer a Taça, mas temos dois jogos muito importantes. E esses jogos vão definir a forma como vamos chegar à final", afirmou.

Sobre o encontro com o V. Guimarães da passada terça-feira, Rúben Dias, de 23 anos, destacou o facto de a equipa não ter sofrido golos (2-0). "Enquanto membro da equipa, a nossa missão é neutralizar ao máximo a ação do adversário. Fiz tudo o que está ao meu alcance para evitar o perigo. Costumo dizer que gosto que o meu guarda-redes não faça uma defesa. Isso é um sinal da nossa consistência", sublinhou o internacional português.