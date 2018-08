Rúben Dias e a camisola que deu aos adeptos no Bessa: «Foi um regresso nostálgico»

Rúben Dias explicou o gesto que teve no Bessa , no encontro com o Boavista da 2.ª jornada da Liga NOS, quando após o apito final atirou a sua camisola para os adeptos na bancada, num gesto que na altura terá soado a despedida. Mas tal não passou de um recordar de uma vivência, mais concretamente o facto de ter sido ali, há quase um ano, que fez a estreia oficial pelas águias. E muito mudou desde então."Muita experiências passaram, essencialmente ao mais alto nível. Mas acima de tudo, apesar dessa maior experiência, mantém-se aquela vontade de querer ser melhor e não estar satisfeito com o que tenho. Esse jogo do Boavista, o primeiro, foi um marco que quis assinalar agora e foi nostálgico o regresso. Daí ter dado também a camisola. Foi um momento especial", confessou o central à BTV após renovar contrato com os encarnados até 2023 À estação televisiva do Benfica, Rúben Dias admite que foi um ano positivo a nível pessoal: "acredito que as coisas acontecem naturalmente. A minha missão é fazer com que as coisas sejam da melhor forma possível. Cumpri o meu dever e as coisas aconteceram: ida ao Mundial, uma época positiva para mim apesar de não termos sido campeões... só posso estar feliz. Mas sem entrar em deslumbramento. Há que querer mais e quebrar barreiras."Relativamente a 2018/19, o jovem defesa sublinha que tem sido um início muito intenso: "temos conseguido atingir bons resultados, passámos a 3.ª pré-eliminatória e segue-se o Sporting. É uma altura complicada pois esta entrada na Champions provoca muito esforço mas estamos aqui para a guerra. Vamos fazer por conseguir um dos principais objetivos da época. Vamos à Grécia lutar. E no sábado queremos mais uma vitória."