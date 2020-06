Rúben Dias e Ferro em risco de exclusão

Os sinais animadores de Jardel acontecem numa altura em que os dois centrais titulares, Rúben Dias e Ferro, se encontram em risco de exclusão. O internacional português foi admoestado com o quarto amarelo em Vila do Conde, na passada quarta-feira. Já Ferro completou série de quatro amarelos no clássico do Dragão, em fevereiro passado. Desde então, tem mantido a folha disciplinar limpa. Se forem novamente admoestados, os centrais formados no Benfica serão suspensos, numa altura em que o título vai decidir-se. Por isso, a recuperação de Jardel permitirá a Bruno Lage ter mais um central disponível, ainda que não faltem soluções no plantel.