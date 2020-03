Rúben Dias e Ferro são para segurar

Rúben Dias e Ferro são elementos que o Benfica pretende manter no futuro próximo, independentemente das mudanças que possam ocorrer no eixo da defesa. Os jogadores, ambos com 22 anos, são vistos como valores de qualidade pelos responsáveis benfiquistas, e quem vier apenas servirá para acrescentar qualidade ao sector.





Como o nosso jornal já noticiou, a contratação de um central é um dos objetivos para 2020/21, mas não por falta de confiança na dupla que sido titular. Tanto Rúben Dias como Ferro são dos jogadores mais utilizados do plantel, com 39 e 36 jogos realizados, respetivamente, esta temporada. A tendência reforçou-se desde que Jardel se lesionou, no início de fevereiro. Desde então, e num mês em que o Benfica jogou de três em três dias, os jovens eram as únicas apostas que Bruno Lage tinha para o eixo da defesa. É verdade que o Morato foi utilizado num desafio da Taça da Liga, em dezembro, mas o técnico dos encarnados preferiu que o jovem brasileiro contratado ao São Paulo, em agosto, continuasse a amadurecer na equipa B dos encarnados.