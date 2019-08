Rúben Dias: «É importante ganhar um troféu, seja em que contexto for»

Rúben Dias projetou, em entrevista ao canal 11, o encontro da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Sporting, no próximo domingo, dia 4. O defesa do Benfica afirmou que, independentemente das circuntâncias o mais importante é sempre vencer.





"Para qualquer jogador e para qualquer equipa é importante ganhar um troféu, seja em que contexto for. Entrar para ganhar todos os jogos e disputar o campeonato para o vencer é uma obrigação do clube, faz parte da nossa forma de trabalhar. Na mesma medida, somos um clube com história nas competições europeias e a ambição passa sempre por ganhar", revelou o defesa de 22 anos, negando qualquer nervosismo para o encontro: "Eu tenho o método de ir jogo a jogo. É um modo de estar para ser eficaz. Não vale a pena estarmos a pensar no dia de amanhã se não cumprirmos hoje", finalizou.