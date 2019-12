Rúben Dias eleito melhor defesa da Liga NOS nos meses de outubro e novembro

Rúben Dias foi considerado o melhor defesa da Liga NOS nos meses de outubro e novembro, com 18,80% dos votos dos treinadores principais da competição, informou esta terça-feira a Liga Portugal.





O defesa central do Benfica foi totalista nos cinco encontros disputados pelos encarnados no referido período e apontou dois golos, frente a Portimonense e Rio Ave.O jogador de 22 anos superou Tapsoba, do V. Guimarães, que recebeu 14,52% dos votos e ficou no segundo lugar. Pepe, do FC Porto, registou 13,67% e completou o pódio.