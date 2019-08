Rúben Dias elogia Félix: «É difícil encontrar alguém com tanto à vontade em fazer golos»

Em entrevista à SportTV, Rúben Dias deixou vários elogios a João Félix, que trocou recentemente o Benfica pelo Atlético Madrid. O central desejou as maiores felicidades ao ex-companheiro e realçou o faro de golo do avançado."Tanto o tempo como a idade se tornam relativos quando é algo tão evidente. Não estou a falar se o João fez bem ou mal em sair. Só espero que seja feliz, o valor estava lá e era reconhecido por toda a gente. É difícil encontrar um jogador com tanto à vontade em fazer golos em frente à baliza. Só o tempo dirá se se vai impor no campeonato espanhol. Temos de ver isto num processo gradual. Tudo é novo para ele e tem de se adaptar. Foi um bom pressagio a pré-epoca que ele realizou. Vi o jogo com o Real, não numa questão de euforia, mas para perceber pequenos pormenores e como ele se relaciona com os colegas", defendeu o jogador, que falou também do resultado da Supertaça Rúben Dias foi também questionado sobre o futuro de Bruno Fernandes, seu colega na Seleção Nacional e que poderá estar de saída do Sporting. "A indecisão, seja em que contexto for, nunca é positiva para ninguém, não se sabendo para onde vai. Neste nível, com este tipo de qualidade reconhecida, isso vai sempre acontecer mesmo quando a inflação dos valores torna o impossível no possível. Irá sempre falar-se sobre as hipóteses. Passa muito pela capacidade do jogador viver com isso de forma tranquila", salientou o central, cujo futuro também está indefinido