Rúben Dias emociona-se e confirma saída: «Foi um jogo especial e todos sabem porquê»

Rúben Dias admitiu que está muito perto de deixar o Benfica, rumo ao Manchester City. Após ser capitão e marcar no triunfo sobre o Moreirense (2-0), o central emocionou-se na flash interview, já depois de um abraço a Rui Costa.





Golo no possível jogo de despedida: Rúben Dias adiantou assim o Benfica Golo no possível jogo de despedida: Rúben Dias adiantou assim o Benfica

"Estou muito feliz como é óbvio. Este foi um jogo muito imporante para mim. E poder consagrar este jogo com um golo... Foi um momento especial. E acredito que toda a gente tenha noção do que se trata. As pessoas marcam. Foi sem dúvida alguma especial. A braçadeira também foi especial", assinalou, em declarações à BTV, após o triunfo diante dos cónegos.Recorde-se que as águias estão a negociar a transferência do internacional português para o Manchester City, por 70 milhões de euros, com Otamendi a fazer o caminho inverso, por 15 M€.