Rúben Dias envia força a André Almeida: «De certeza que sairá por cima»

Durante a conferência de imprensa do Manchester City de antevisão ao jogo com o FC Porto, amanhã, Record convidou Rúben Dias a deixar algumas palavras ao antigo colega do Benfica e amigo André Almeida, que contraiu lesão grave no jogo com o Rio Ave.





"Aproveito o momento para mandar um abraço, já soube da triste notícia e pronto... Faz parte da nossa vida, infelizmente acontece. Já falei com ele e ele sabe que será mais uma guerra que terá de travar e com certeza sairá por cima. Um grande abraço, André!"