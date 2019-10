«Rúben Dias está preparadíssimo para poder jogar no PSG, Manchester United ou Real Madrid»

Luís Filipe Vieira regressou ontem de Angola, onde esteve na última semana em visita de trabalho, mas a agenda do presidente do Benfica continuará ocupada. Comoavança esta segunda-feira, o líder das águias vai acelerar as renovações que estão pendentes: Rúben Dias, Ferro, Grimaldo e Jota são os quatro jogadores com quem Vieira pretende assinar um novo vínculo, ainda que haja uns casos mais difíceis que outros. Paulo Madeira, antigo jogador dos encarnados, aplaude a iniciativa do dirigente e sublinha o caso de Rúben Dias, jogador que "poderá ser difícil" segurar na Luz."Estou convencido que, neste momento, Rúben Dias está preparadíssimo para poder jogar num PSG, num Manchester United, num Real Madrid porque tem uma qualidade muito grande. [Renovando contrato] O Benfica estará a precaver-se de uma abordagem eventualmente mais forte desses clubes. Vejo a renovação de uma forma natural. Poderá ser difícil aguentar um jogador deste nível. Se o Benfica conseguir agarrar estas pérolas que têm despontado nos últimos tempos é, em termos desportivos, muito bom. Mas números mais altos poderão aparecer e o Benfica poderá ter de abrir mão de alguns destes jogadores. Como benfiquista, gostaria de ter Rúben Dias ou Ferro muitos mais anos", afirmou à Rádio Renascença.Depois de uma primeira abordagem mal sucedida , o líder das águias tem agora agendada nova reunião com o empresário do central, Jorge Mendes, para depois do jogo com o Lyon, que se disputará dia 23. Vieira pretende dar passos firme, já que se trata de um jogador que os responsáveis da SAD pretendem segurar por muitos anos, tornando-se uma referência.