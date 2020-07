Rúben Dias: «Estes jogos decidem-se ao detalhe»

Rúben Dias expressou a motivação do plantel do Benfica para vencer a final, alertando que a equipa encarnada entra "em tudo para ganhar", apesar de as restantes competições não terem corrido como pretendido.





"Estes jogos decidem-se ao detalhe. Preocupámo-nos connosco e acreditamos que nós somos o foco principal. Se acreditarmos em nós próprios, estamos mais perto de ganhar", sublinhou, alertando que, apesar do palco da final ser o Estádio Cidade de Coimbra, ao invés do Estádio Nacional, e de não haver público nas bancadas, "não deixa de estar lá o peso todo".O internacional português recordou que, apesar de atravessarem "uma fase complicada", a defesa do Benfica foi, durante "grande parte do campeonato, a melhor defesa" e, mesmo nessa altura, já existiam críticas e colocava-se "tudo em causa".A final da Taça de Portugal entre o campeão nacional FC Porto e o 'vice' Benfica está marcada para sábado, às 20h45, no Estádio Cidade de Coimbra, num embate que será disputado sem público nas bancadas, devido à pandemia de covid-19, e será arbitrado por Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.