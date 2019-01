Rúben Dias falha Guimarães

Rúben Dias viu o 5º cartão amarelo no campeonato na partida com o Santa Clara e, por isso, está fora do jogo frente ao V. Guimarães, marcado para a próxima sexta-feira, dia 18 – as águias também defrontam os minhotos na terça-feira, na Cidade Berço, mas para a Taça de Portugal.

No entanto, este não é o único problema com que Bruno Lage se depara para os próximos compromissos da equipa na Liga, uma vez que tem mais dois jogadores influentes em risco, depois de terem visto nos Açores o respetivo 4º cartão amarelo: Jardel e Fejsa. As situações do defesa-central brasileiro e do médio sérvio ganham ainda maior preponderância se tivermos em conta que o dérbi com o Sporting, em Alvalade, está aí à porta. Antes desse jogo, marcado para o início de fevereiro, o Benfica defrontará, além do V. Guimarães, o Boavista, no Estádio da Luz. Cervi, refira-se, é o outro jogador dos encarnados em risco de exclusão, mas ontem acabou por não sair do banco.

Conti à espreita

A solução mais natural para ocupar o lugar de Rúben Dias ao lado de Jardel, com o V. Guimarães, passará por Conti – Lema está fora das contas –, mas a verdade é que Samaris também pode ser incluído na equação. Aliás, Bruno Lage tem chamado o grego para o banco e já lhe apontou capacidades para desempenhar essa função.