Rúben Dias: «Fizemos de tudo para os parar»

Rúben Dias garantiu no final do jogo com o Shakhtar que o Benfica fez de tudo para seguir em frente na Liga Europa. O defesa central dos encarnados explica que o que fez a diferença foi a "eficácia".





"Acabámos por fazer um bom jogo, não foi um grande jogo porque não seguimos em frente. Jogámos contra uma grande equipa e fizemos de tudo para os parar. O jogo decidiu-se nos pormenores. Tivemos aqueles lances do Vinícius e do Seferovic, bolas de golo que não entraram e que fizeram a diferença. A eficácia fez a diferença. Demonstrámos qualidade e vontade de seguir em frente.""Não há nada para explicar. A seguir ao 3-1 tentámos manter um ritmo para defendermos melhor, mas infelizmente acabámos por sofrer os golos.""Não. Houve uma fase mais intensa e aí sim houve desgaste, mas não pegaria no desgaste. Isto é o futebol e o futebol é feito de erros e de superarmos esses erros."