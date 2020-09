Rúben Dias: «Levo todos no meu coração»

Rúben Dias não escondeu a emoção na despedida do Benfica. Num vídeo partilhado pelos encarnados nas redes sociais, o internacional português despediu-se dos colegas em lágrimas, mas sublinhou que está feliz por estar a cumprir um sonho.





«Benfica é muito maior que o City!»: as imagens inéditas do adeus de Rúben Dias no balneário

"O meu maior desejo era poder partir no momento certo e acredito que encontrámos o momento certo. Sempre quis sair daqui com um sorriso na cara. Foi muito tempo aqui. Em geral, todos vocês sabem que eu vou feliz e vocês também só têm que estar felizes por isso, porque sabem que eu vou continuar o meu sonho. Apesar do meu amor por este clube e por tudo o qe passei, sempre quis que este momento chegasse. Vou conquistar o que sempre quis conquistar, levo todos no meu coração", disse Rúben Dias, com a voz embargada, deixando ainda um desejo."Esqueci-me de dizer uma coisa: eu não consegui, mas o meu maior desejo é que vocês rebentem esta m… toda e sejam campeões. Eu próprio já estava muito no espírito e custa-me sair por causa da altura, mas é uma coisa que não podia deixar de dizer. Tenham o maior sucesso. O mister está cá para isso mesmo, para vos guiar e levar ao topo. Só vos desejo que ganhem e rebentem com isto porque nós estamos muito bem. Boa sorte".