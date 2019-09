Rúben Dias: «Melhor momento da época passada? Ter sido campeão e conquistado a Liga das Nações»

Rúben Dias escolheu dois momentos como os melhores da época passada: o título nacional conquistado ao serviço do Benfica e a Liga das Nações ganha por Portugal. O defesa garante ainda que a derrota das águias com o FC Porto não afetou a equipa, dizendo também que os próximos dois jogos da Seleção Nacional são "para ganhar"."É difícil escolher o melhor momento da época passada. Talvez ter sido campeão nacional pela primeira vez e ter conquistado a Liga das Nações.Estamos numa fase inicial. O que importa mais neste momento é o processo e o nosso treino e sentirmo-nos confiantes com o que estamos a fazer e crescermos cada vez mais. Apesar dessa derrota com o FC Porto, estamos focados e concentrados no nosso trabalhoOs jogos da Seleção Nacional são sempre para ganhar. Os primeiros não correram como queríamos", disse ao Canal 11.