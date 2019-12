Rúben Dias: «Méritos foram a nossa qualidade e a capacidade de nos abstrairmos de distrações»

Rúben Dias destacou a capacidade do Benfica em dar a volta a situações complicadas, depois da vitória ( 1-4 ) obtida no Bessa diante do Boavista."Este jogo prova aquilo que esta equipa é. Acima de tudo, somos uma família. Estamos prontos para as adversidades. Estamos sempre a superar-nos. Por vezes, as coisas não correm como queremos, mas ficou provado que somos uma equipa de lutadores. Uma exibição muito conseguida por parte de todos nós", disse o central na zona mista.Numa altura em que Lage tem mexido com regularidade no onze, Rúben Dias frisou que todos dão a sua ajuda: "O sinal de que todos contam já foi dado há muito tempo. Todos estão aqui para contar, para jogar e para contribuir. Somos uma família, estamos unidos e estamos sempre a superar-nos.""Os méritos foram a qualidade que o nosso jogo teve e a capacidade que tivemos de nos abstrairmos de certas distrações. Houve muita coisa que não devia ter acontecido, mas estivemos sempre focados", concluiu, sobre o jogo.