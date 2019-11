Rúben Dias na mira do Tottenham

Rúben Dias é um dos alvos de José Mourinho para reforçar a defesa. De acordo com o jornal inglês ‘The Telegraph’, o técnico português pretende reforçar o eixo da defesa, na reabertura do mercado, sendo que já tem os alvos bem definidos. Além do defesa do Benfica, Mourinho também está atento a Nathan Aké, do Bournemouth e que é também um alvo do Chelsea para a próxima época.