Rúben Dias: «Nem nos melhores sonhos pensava fazer 100 jogos pelo Benfica»

Golo de Rúben Dias Golo de Rúben Dias

Rúben Dias viveu um dia para mais tarde recordar, dado que, além de ter assinalado o jogo 100 pelo Benfica, o central das águias marcou um dos dois golos com que as águias derrotaram o Rio Ave (2-0) No final da partida, o internacional português assumiu estar "muito feliz" não só por essa marca pessoal, mas "acima de tudo pelo três pontos". "Estou contente pelo resultado e, fundamentalmente, pela continuidade. A nossa equipa tem de se destacar pela consistência. O futebol não é fácil, mas é o que procuramos fazer no dia a dia", assinalou, em declarações à Benfica TV."Nem nos meus melhores sonhos pensava fazer 100 jogos pelo Benfica. Fico muito feliz. Marcar um golo fez desse um momento ainda mais especial. Mas amanhã já passou e há que continuar por mais", rematou Rúben Dias.