Rúben Dias no clube dos 100 jogos pelo Benfica

Rúben Dias cumpre hoje, com o Rio Ave, o jogo 100 pelo Benfica. O defesa-central precisou de pouco mais de dois anos para atingir este registo, uma vez que se estreou a 16 de setembro de 2017, no Estádio do Bessa, ainda com Rui Vitória como técnico. Começou aí a caminhada do central na equipa principal das águia que, desde então, agarrou um lugar no onze e assumiu-se também como uma das referências do balneário, ao ponto de integrar a lista dos capitães.

Aos 22 anos, Rúben Dias tem contrato até 2024, além de uma cláusula de rescisão de 66 M€ que Luís Filipe Vieira pretende aumentar para 88 milhões. Esta época, o internacional português soma 14 jogos e um golo, marcado ao Portimonense precisamente na última jornada. Desta forma, apenas falhou um encontro.