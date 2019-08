Rúben Dias: «Nunca pensei num resultado tão bom...»

Ainda a celebrar a conquista da Supertaça , Rúben Dias reconheceu à SportTV que nunca esperou um resultado tão desnivelado no dérbi com o Sporting (5-0), especialmente tendo em conta que se tratava de um duelo com o rival da Segunda Circular."Nunca se pode antecipar um resultado destes, é um dérbi, uma Supertaça e sempre um jogo muito competitivo. Mesmo que haja uma superioridade, nestes jogos acaba por desaparecer. Nunca pensei num resultado tão bom para nós, mesmo que o ambicionasse", começou por apontar o internacional português."A primeira parte foi muito equilibrada, as duas equipas sempre quiseram chegar com muito perigo. Tentámos jogar com o bloco alto para tentar reduzir o espaço e eles tiveram uma ou duas ocasiões. Na segunda parte o jogo foi diferente, ajudou as bolas entrarem. Foi mais controlada e mais nossa""Sou mais um que está lá para ajudar. No fundo da questão sou mais um que está lá para ajudar e orientar tendo em conta as capacidades. Acreditam em mim por ter certa e determinada característica. Estou lá dentro para cumprir com isto também."