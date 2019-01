Rúben Dias: «O objetivo do futebol é o golo e quando não conta...»

Desapontado pelo desaire do Benfica diante do FC Porto , que ditou o adeus das águias à Allianz Cup, Rúben Dias enalteceu a forma como a equipa da Luz se apresentou em campo e deixou uma pequena crítica à atuação de Carlos Xistra, devido ao golo anulado a Pizzi no final da primeira metade."Estamos muito orgulhosos do que fizemos lá dentro. Lutámos muito. Hoje não foi como queríamos mas não nos vergámos. Nós vamos ganhar. A nossa meta é lutar para ganhar e assim será sempre""Foi uma primeira parte equilibrada, com ocasiões para ambos os lados. Conseguimos o empate mas não contou. Fomos em busca do que queráamos na segunda parte, criámos ocasiões mas não conseguimos finalizar. Na parte final acabaram por fixar o resultado final quando estávamos a correr mais riscos""A nossa exibição foi positiva e estamos orgulhosos disso. Neste clube habituei-me sempre a ganhar e por isso não estamos totalmente satisfeitos. Criámos para conseguir um resultado melhor. Continuamos agora o nosso caminho""O objetivo do futebol é o golo e quando não conta... claro que pesa sobre qualquer equipa. Mas tivemos uma grande reação da equipa na segunda parte", defendeu.