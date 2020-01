Rúben Dias: «Os campeões também se distinguem na raça»

Rúben Dias mostrou-se feliz pelo triunfo no final dos 90 minutos levado a cabo com uma reviravolta. Para o central do Benfica, quando não é possível mostrar outros atributos há que apelar à "raça". "É bom estar em primeiro lugar agora mas isso não nos diz nada. Simplesmente é mais uma vitória porque queremos é estar em primeiro no fim [da Liga]. Agora ainda há uma caminhada longa a percorrer. O jogo foi na raça e muitas vezes o campeão também se distingue por isso mesmo, conseguir ultrapassar os percalços que aparecem. Estou muito feliz pela vitória", reiterou em zona mista.

O camisola 6 garantiu que os recordes que a equipa vai batendo não passam pela cabeça dos jogadores às ordens de Bruno Lage. "Não nos passa diretamente pela cabeça e só sabemos, por vezes, após o jogo e já depois de terem sido batidos. Não é por isso que nos guiamos. Queremos ganhar o próximo jogo e é sempre por aí que vai o nosso foco." O internacional português apontou agora à Taça de Portugal na terça-feira, frente ao Rio Ave, na qual os jogadores do Benfica "querem muito seguir em frente".