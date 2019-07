Rúben Dias pede crescimento

A vitória do Benfica frente ao Chivas (3-0) não deixa Rúben Dias descansado e o central frisa que há muito a evoluir. "A equipa, só pela qualidade do plantel, estará sempre num nível elevado, mas podemos estar ainda muito melhores e mais fortes. Será um processo natural, gradual", atirou o internacional luso, garantindo sentir que o grupo "está disponível para melhorar". "Queremos continuar a crescer. Há aspetos a melhorar a todos os níveis. Não estamos mal, mas podemos ser melhores em tudo", reforçou o nº 6 das águias, no final da partida.