Rúben Dias: «Por vezes querem mandar-nos abaixo mas não nos abalamos por nada»

O Benfica recebe, esta quarta-feira no Estádio da Luz, os franceses do Lyon, em jogo a contar para a 3.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.Apesar das duas derrotas consecutivas nas duas jornadas inaugurais da fase de qualificação, frente a RB Leipzig e Lyon, Rúben Dias, defesa dos encarnados, acredita que a equipa portuguesa está focada em "vencer o jogo" frente à formação francesa, mesmo com a "noção de ser uma partida difícil"."Temos a noção de que vai ser uma partida difícil frente a um adversário forte mas na nossa cabeça está o objetivo de vencer o jogo e nada mais", afirmou o internacional português, na conferência de imprensa em antevisão à partida desta quarta-feira."Não, diria que não. O meu nome foi associado a muitos outros clubes também, nem sempre com uma razão lógica, mas sempre mantinha a cabeça onde deveria ter. Tenho a cabeça onde tenho de ter que é no Benfica e sempre será.""Nunca avaliamos a nossa equipa de forma dividida, mas sim como um todo, que aquilo que somos. A nossa ambição passa por melhorar e querer vencer sempre e, de certa forma, corresponder com aquilo que é a grandeza deste clube.""Antes de mais, se é verdade fico feliz por ouvir isso dele. O foco é o dia a dia, temos e tenho muita coisa para melhorar e tudo acontecerá dentro de um processo natural e o foco será ainda mais ganhar como equipa. A resposta está simplesmente em ganhar.""Assumimos o atual panorama que está, o que há e o que vamos fazer. Essa é a reposta para onde vamos. Vamos fazer de tudo para ganhar amanhã.""Sem dúvida que sim, contamos com todos eles para estarem connosco lá dentro com toda a força e apoio para vencermos um jogo que é muito importante para nós. Por vezes querem mandar-nos abaixo, mas não nos abalamos por nada", finalizou.