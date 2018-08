Rúben Dias renova pelo Benfica e agradece confiança: «Nenhuma palavra vem de borla»

Rúben Dias e Vieira seguraram a camisola 2023 Rúben Dias e Vieira seguraram a camisola 2023

O Benfica anunciou esta quarta-feira que Rúben Dias renovou até 2023. O central tem sido muito cobiçado pelo Lyon, clube que já fez inclusivamente várias propostas pelo internacional português, sem sucesso, e as águias 'respondem' agora com o prolongamento do vínculo daquele que é uma das principais pérolas do clube."Existe continuidade mas também um reconhecimento do clube do meu trabalho e desempenho. Vou alimentar os meus objetivos, vão ficar lado a lado comigo. É seguir por mais. Foi também as pessoas que estavam em cima acreditarem em mim. Sem isso teria isso mais difícil. Por isso expresso a gratidão ao presidente mas também a treinadores e diretores. Caminho pode estar aberto mas se não houve vontade de o percorrer. Nenhuma palavra vem de borla. Foi importante ter essa confiança", confessou o defesa à BTV.Rúben Dias fez um resumo de 10 anos no clube: "Acima de tudo felicidade, pois deram-me as condições para fazer o que gosto, e também gratidão. Também a vontade que me deram de querer viver esta vida. No início não se tem tanto a noção de como isto funciona."Refira-se que, segundo a imprensa francesa, o presidente do emblema francês, Jean-Michel Aulas, continua a ter o camisola 6 do Benfica no topo das prioridades para reforçar o plantel, pese o facto de já ter contratado alguém para essa posição: Jason Denayer.