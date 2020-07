Rúben Dias: «Se a equipa não funciona, as bombas explodem lá atrás»

Rúben Dias foi eleito o melhor jogador na vitória do Benfica sobre o V. Guimarães (2-0) e, questionado sobre o 'segredo' para a sua exibição, lembrou a importância do coletivo.





"Segredo foi a equipa funcionar. Se a equipa não funciona, as bombas explodem lá atrás. Por isso, serviu para o Rúben Dias e o Jardel fazerem um bom jogo, tal como os restantes companheiros. É preciso que a equipa como um todo funcione e é preciso que a equipa queira muito vencer. Foi isso que aconteceu, ficámos a zero na nossa baliza e estamos muito felizes", disse à BTV.Sobre o prémio, mostrou-se agradecido mas lembrou que era o título de campeão que todos queriam: "Sabe bem receber isto no final do jogo mas tem um sabor agridoce porque o nosso objetivo era muito maior do que isto. Já vai se calhar tarde, será muito difícil. De qualquer das formas, estou feliz pelo jogo de hoje e feliz pela resposta que a equipa continua a dar num momento difícil. É disto que vivemos, do dia-a-dia, do jogo a jogo, dos contextos. Hoje fizemos um bom jogo."