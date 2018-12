Rúben Dias sem descanso acaba 2018 com 53 jogos

O jovem central do Benfica já é um elemento absolutamente fulcral na equipa de Rui Vitória, e prova disso mesmo são os números extraordinários que apresenta no ano civil de 2018. O defesa, de 21 anos, já soma 53 partidas este ano. De águia ao peito são 46 e ao serviço da Seleção Nacional mais sete.

A regularidade nos encarnados é uma realidade, facto que não passa ao lado de Fernando Santos, selecionador nacional, que o tem incluído nas mais recentes convocatórias e que o tem utilizado variadas vezes. Rúben Dias é mesmo a esperança portuguesa para uma renovação de qualidade no eixo da defesa da equipa das quinas.

Ao analisar o percurso do jogador, que é produto da formação do Seixal, durante a primeira metade da atual temporada (2018/19) fica bem explícito que o descanso é mesmo pouco. Dos 30 jogos disputados pelo Benfica, até ao momento, o central participou em 27. O treinador das águias apenas dispensou os serviços de Rúben Dias em três ocasiões, e uma delas foi por obrigação – depois da expulsão contra o AEK ficou indisponível para o jogo com o Ajax. As outras duas foram por opção, ficando de fora do jogo da Allianz Cup, frente ao Rio Ave e, mais recentemente, do encontro dos ‘oitavos’ da Taça de Portugal, no reduto do Montalegre.