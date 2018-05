Rúben Dias comentou esta segunda-feira, em entrevista à BTV, as acusações que lhe foram sendo apontadas sobre o "excesso de agressividade" ao longo da época por parte dos adversários."Quem me conhece sabe que tipo de jogador e pessoa sou e se há coisa que sou é honesto. Claro que sou agressivo, faz parte da minha posição, mas nunca com a intenção de magoar, mas de jogar à bola. Por vezes, as pessoas levam para o lado que lhes convém, mas faz parte. Não me afetou", afirmou o central dos encarnados.