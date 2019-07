Rúben Dias: «Tenho contrato com o Benfica e é aqui que está a minha cabeça»

Muitos aplausos na chegada dos jogadores do Benfica ao relvado Muitos aplausos na chegada dos jogadores do Benfica ao relvado

Rúben Dias mostra-se indiferente aos rumores que dão conta do interesse de vários clubes europeus na sua aquisição, afirmando estar totalmente focado no Bnefica."É tudo especulação e no meu dia a dia isso não entra. Tenho contrato com o Benfica e é aqui que está a minha cabeça", afirmou o defesa central na manhã deste sábado, após o treino aberto aos sócios , que decorreu no Seixal."Até ontem estive de férias, tranquilo e a descansar. Comecei ontem de novo o trabalho. A cabeça está aqui, a renovação pode acontecer a qualquer momento, mas neste momento não é o foco, já que tenho contrato e ainda estará vigor por alguns anos", sublinhou."O foco é voltar à melhor forma possível. Trabalhámos muito para sermos campeões mas a cada época começa do zero. O Benfica é sempre favorito e nós vamos trabalhar para estarmos nesse ponto", referiu ainda Rúben Dias.