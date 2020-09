Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rúben Dias viaja hoje ou amanhã para Manchester já com exames feitos Namorada do ainda central do Benfica assinalou a proximidade da partida





ESPECIAL. Rúben abraçou Rui Costa após o golo

• Foto: Miguel Barreira