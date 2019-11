Rúben Dias: «Vitória com Lyon foi muito importante, talvez a dar-nos o caminho a seguir»

Rúben Dias foi, a par de Jota e Florentino , um dos jogadores chamados a abordar o momento no clube mas também o aspeto desportivo no presente. O Benfica soma agora três pontos após três jornadas cumpridas na fase de grupos da Liga dos Campeões e ressalvou que os três pontos diante do Lyon podem ter sido essenciais."A Champions não nos estava a correr como queríamos. Mesmo em anos anteriores, agora recentemente, não estávamos a conseguir estar ao nível que queríamos. O jogo com o Lyon acho que foi muito importante, talvez a dar-nos o caminho a seguir", afirmou em declarações ao magazine da Liga dos Campeões.O internacional português, de apenas 22 anos, recordou o trajeto de águia ao peito iniciado em 2008 e destacou a relevância de se disputar uma prova como a UEFA Youth League. "Quando no escalão de juniores tens a oportunidade de ter a tua Champions e a meio da semana teres a possibilidade de treinares com a bola da Champions... para mim significava muito. Aqueles três ou quatro dias em que podíamos treinar com a bola da Champions sentíamos que estávamos realmente numa mini-Champions", relevou o futebolista que tem contrato assinado até 2023 e que constatou a importância do trabalho dos encarnados realizado no Benfica Futebol Campus."Quando passaste uma formação inteira a crescer com companheiros ao teu lado que têm a mesma filosofia do que tu, isso tambem se traduz para dentro de campo. Dessa maneira facilita muito o trabalho lá dentro", afirmou Rúben Dias.