Rúben e Fejsa históricos

Rúben Dias e Fejsa cumprem hoje, frente ao Bayern Munique, números redondos ao serviço do Benfica – 50 e 150 jogos, respetivamente, pela equipa principal das águias. O central apenas chegou na época transata ao topo do clube da Luz, mas assumiu rapidamente a titularidade e, desde então, não mais perdeu o lugar. Hoje, voltará de novo a fixar-se no onze, ao lado de Conti, atingindo uma marca histórica com a camisola das águias, clube que representa desde 2008/09, quando integrou os escalões jovens.

Já Fejsa irá hoje chegar à centena e meia de partidas ao serviço do Benfica. No clube desde janeiro de 2014, Fejsa é uma peça fulcral da equipa, mas tem tido um percurso mais intermitente, devido a duas graves lesões que já o afastaram da competição por longos períodos. Só por isso o habitual titular, que até está em risco de exclusão para o jogo com o AEK, apenas agora atingiu este número.