Rúben Pinto: «Há quem tenha uma opinião diferente, mas acho Jorge Jesus um ser humano fantástico»

Rúben Pinto partilhou com Record a sua etapa no Benfica, num percurso que começou nos iniciados e terminou nos seniores, mas sem jogos oficiais na equipa principal. No entanto, o jogador não ficou magoado com Jorge Jesus, o treinador da altura, a quem deixa muitos elogios.





"Tudo o que sei hoje, a nível tático, aprendi com Jorge Jesus. Vive o futebol 24 horas por dia e a sede de vencer que Jesus tem faz com que ele opte pelos melhores jogadores, os que lhes dão as melhores garantias. Mas eu não guardo rancor de ninguém, até porque Jorge Jesus é uma pessoa espetacular. Há quem tenha uma opinião diferente, mas acho que é um ser humano fantástico", garante o jogador português.Pode ler a história sobre a passagem de Rúben Pinto no Benfica aqui