Rúben Semedo é hipótese remota

A contratação de Rúben Semedo está longe de ser uma prioridade para os responsáveis benfiquistas. O clube da Luz está interessado em garantir um central, mas o jogador do Olympiacos não está no topo da lista de potenciais reforços. Ainda que esteja referenciado, há outros centrais que interessam. Todavia, os gregos do ‘Sportime’ deram ontem conta de que o defesa poderia rumar ao Benfica, enquanto Samaris faria o caminho inverso, pois, de acordo com a mesma publicação, o médio está nos planos do Olympiacos.