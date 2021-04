Rúben Semedo fala do Benfica e de Jorge Jesus: «Nunca sabemos onde estaremos amanhã»

Em entrevista à Sport TV, Rúben Semedo abordou o interesse do Benfica no mercado de verão e respondeu aos elogios públicos do treinador das águias, Jorge Jesus. O central do Olympiacos deixou as portas abertas.





"Jorge Jesus é um treinador por quem tenho muito carinho. Deu-me a oportunidade de fazer muitos jogos na liga e estreou-me na Liga dos Campeões. Aprendi muito com ele. Mas como não aconteceu, estou focado no Olympiacos", sublinhou o defesa, orientado por Pedro Martins. "Isto é o futebol, nunca sabemos onde estamos amanhã. As portas estão sempre abertas para me reencontrar com ele ou qualquer outro treinador", frisou, atirando para os empresários o motivo pelo qual acabou por não assinar. "Não aconteceu porque não tinha de acontecer. Não sei, é uma pergunta difícil que não consigo responder, talvez perguntar ao meu empresário", começou por dizer, falando depois do técnico.O defesa trabalhou com o amadorense no Sporting e admitiu ter ficado feliz pelas palavras que ouviu. "É sempre bom ouvir um treinador como Jorge Jesus a tecer-te rasgados elogios", admitiu.O internacional português disse ainda estar feliz no Olympiacos, mas confessou que gostava de dar um salto. "Continuo com os pés bem assentes na terra. Penso em trabalhar a cada dia, em estar num clube melhor ou num campeonato melhor. Adoro o Olympiacos. É um clube grande, está num campeonato que não merece. Claro que tenho outros sonhos, mas estou focado no Olympiacos. Tento trabalhar para ser melhor aqui e depois ver qual vai ser o meu futuro", frisou.