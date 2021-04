Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rúben Vinagre para render Grimaldo: jovem bem cotado na Luz Emprestado ao Famalicão, lateral está há muito referenciado pelas águias e no topo da lista com vista à sucessão do camisola 3





• Foto: Getty Images