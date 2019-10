Rudi Garcia desculpa Anthony Lopes: «Todos podem cometer um erro»

Após a derrota no Estádio da Luz frente ao Benfica, por 2-1, o treinador do Lyon lamentou o erro do guarda-redes português Anthony Lopes que originou o segundo golo do Benfica, aos 85 minutos, apontado por Pizzi.

"O Anthony [Lopes] está triste, mas todos podem cometer um erro. Ele foi vítima de querer colocar a bola rapidamente em jogo para fazermos o segundo golo, mas pouco mais há a dizer. Foi um momento complicado e não era o que tínhamos idealizado, pois queríamos ganhar o jogo", assumiu Rudi Garcia.

O técnico reconheceu que a equipa francesa esteve mal no primeiro tempo, mas defende que podia sair de Lisboa com um resultado positivo. "Não fizemos uma boa primeira parte, mas, na segunda, melhorámos bastante e podíamos perfeitamente ter ganho. Tivemos personalidade e podíamos ter conseguido pontos no jogo de hoje.

Rudi Garcia acredita que o Lyon tem argumentos para vencer o Benfica, em França, no jogo da segunda volta. "Agora, o nosso objetivo é ganhar ao Benfica daqui a 15 dias. Estivemos bem melhor na segunda parte e fomos melhores do que o Benfica, por isso podemos ganhar em nossa casa", reiterou o técnico de 55 anos.