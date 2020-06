Rui Costa ainda falou com Bruno Lage

Rui Costa travou uma conversa com Bruno Lage no Benfica Campus durante o dia de quinta-feira, que serviu para analisar o porquê do debacle da equipa nas últimas semanas, em especial os resultados ocorridos no pós-pandemia.





Tal como o administrador da SAD já disse, este não pretende ser mais um treinador nem substituir as ordens do técnico mas sim tentar sempre ajudar com a experiência adquirida ao longo da vida que tem ligada ao futebol.O Maestro foi, aliás, um dos últimos elementos da estrutura benfiquista a deixar o Seixal (19h32), meia hora antes da saída de Lage.