Rui Costa: «Antiga Luz tinha uma magia que era inigualável»

Rui Costa considera que o Estádio da Luz antigo, que foi demolido em 2003, tinha um encanto especial, ainda que sublinhe que o atual é "um dos estádios mais bonitos e modernos do Mundo do futebol, o que se procura neste momento".





"Independentemente de ter tido o prazer de jogar muitos jogos neste e ser um estádio lindíssimo, o outro tinha uma magia que era inigualável. Dificilmente, um jogador que tenha jogado nos dois estádios não falava do velhinho estádio da Luz com uma paixão e um carinho tremendo. Sobretudo, recordando jogos em que esse estádio estava cheio. Só a enormidade do estádio já te assustava, mesmo vazio. Agora imagina-o completamente lotado, a energia que dava à equipa da casa. Muitos jogos naquele estádio foram ganhos assim: com a multidão, pelo inferno da Luz, pela paixão das bancadas que vinha para dentro de campo. Era fantástico", vincou em declarações no documentário 'Copa 90 Stories' divulgado este domingo."Um desses jogos com a Luz completamente lotada foi no Mundial sub-20 e a sua final. Tive o prazer de ganhar a Liga dos Campeões, de ganhar muitas competições, de poder jogar num dos melhores clubes do Mundo para além do Benfica, o Milan. Quando chegou essa altura e quando ganhei a Champions, já estava pronto para a ganhar. É o título mais importante que tenho na minha vida, evidentemente, ao passo que no Mundial sub-20 nenhum de nós está pronto para aquilo. [Na altura] estou emprestado ao Fafe pelo Benfica e na jogava para 200, 300, 500, 2000 ou 3000 pessoas, na melhor da hipóteses. Naquele dia, estava a jogar para 130 mil. O barulho que vinha das bancadas era arrepiante. Era assustador até para nós, garotos de 19 anos. Chegámos a dizer: ‘Para onde é que nós vamos?’ Ser campeão do Mundo sub-20, no Estádio da Luz, contra o Brasil, o maior expoente do futebol mundial, marcar o penálti decisivo que nós dá o Mundial para Portugal… Nem a sonhar, o melhor quadro teria saído tão perfeito. A medalha desse Mundial, ainda hoje e depois de te ganho a Champions, continua a ser a distinção que tenho como ganha com mais carinho na minha vida""O que estava planeado com o Benfica era eu ser substituído pouco antes do jogo acabar, para a ovação. No final, faria a volta olímpica, de honra, e despedir-me-ia das pessoas. Era agarrar nos meus filhos assim que saísse do relvado e chamar o meu pai para lhe dar a minha última camisola. Depois, sou chamado ao meio do campo para falar e despedir-me das pessoas. Metem-me o microfone à frente e não sabia o que havia de dizer. ‘Acabei aquilo que comecei a fazer com 9 anos de idade mas em vez de chorar vou rir, rir muito porque acabei onde mais sonhei acabar, no Benfica. Acabo cansado e exausto mas acabo muito feliz. No meu estádio e no meio da minha gente. Obrigado’. Isto, por mais anos que passe, é dos dias mais felizes da minha vida mas é, sem dúvida, o dia mais triste da minha vida."