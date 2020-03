Rui Costa assume momento menos bom mas garante: «Época ainda está em pé para muita batalha»

À margem da Gala que assinala o 116.º aniversário do Benfica, Rui Costa abordou o momento menos bom do clube da Luz no campeonato, numa declaração na qual deixou claro que ainda há muito pela frente e que as águias irão responder à altura.





"É certo que não é um momento muito feliz para o nosso futebol mas é o nosso aniversário e temos de estar todos orgulhosos de fazer parte deste clube, fazer parte desta família, independentemente do momento atual que se possa estar a viver no futebol. Há que festejá-lo", frisou."É inútil estar aqui a falar de outra coisa. O momento não é o melhor, uma sequência de jogos que não nos tem corrido de feição. A época ainda está em pé aí para muita batalha e cá estaremos para responder às exigências do campeonato e fazer de tudo para chegar ao final e dar mais uma alegria aos nossos adeptos. Este dia não pode deixar de ser festejado".