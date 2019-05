Rui Costa: «Benfica europeu está em construção»

"O Benfica europeu está em construção" – a garantia foi dada por Rui Costa, suportando o pensamento nos oito jogadores saídos dos juniores que integraram o plantel até ao final da temporada. Mas não chega. "A juntar a isso, há o trabalho desenvolvido pelos mais velhos. Não há equipas que consigam ganhar só com miúdos de 19 anos. A simbiose entre jovens e experientes resultou muito bem", vincou o antigo internacional português à TSF.

O administrador da SAD das águias falou depois sobre Jonas, "um dos jogadores mais importantes do plantel, mesmo sem jogar". "Gostaríamos que jogasse até aos 50 anos pela qualidade que tem. Passou muito pela lesão que teve nas costas. Passou um ano de grande sacrifício e dificuldade. Creio que vai ter o tempo necessário para pensar no seu futuro. Por tudo o que já fez no clube, foi dos melhores jogadores que o Benfica teve nos últimos larguíssimos anos. É uma decisão que cabe ao Jonas. Terá todo o apoio do Benfica por aquilo que já deu ao clube", esclareceu Rui Costa.

A aposta para 2019/20 passará por três ou quatro contratações cirúrgicas "a menos que saiam jogadores" com que a SAD possa não contar. Instado sobre se pretende jogadores do nível de Cillessen, Rui Costa assumiu que "o objetivo é mesmo esse". "Queremos cada vez mais apostar em menos contratações e fazê-lo [em opções] mais valiosas que tragam aquilo que precisamos para dar o salto de qualidade na equipa", vincou.