Rui Costa: «Darwin vai dar muito que falar nesta década no futebol mundial»

Darwin Núñez chega ao Benfica com o rótulo de transferência mais cara do futebol português, assim como do segundo escalão espanhol de futebol. Apesar dos valores envolvidos no negócio (24 milhões de euros), Rui Costa acredita que o jovem avançado uruguaio vai "dar muito que falar nesta década no futebol mundial", apontando ainda a nomes de sucesso no Benfica.





"Primeiro pedido que faço aos adeptos e conselho ao jogador é esse [ter calma]. É um miúdo de 21 anos e vai dar muito que falar neste década no futebol mundial. Já tivemos outros jogadores mais caros. Pizzi foi o mais caro na altura e hoje tem sido um dos melhores do campeonato, Rafa e Jiménez igual. Que ele e os adeptos se abstraiam disso [dos valores da transferência]", disse.Recorde-se que Darwin Núñez assinou um contrato com as águias válido por cinco temporadas, até 2025, ficando ainda com uma cláusula milionária de 150 milhões de euros, a mais elevada do clube, a par de Everton.