Rui Costa deixa garantia a Vieira: «Prometo que continuarei a ser um grande chato»

Rui Costa mostrou-se esta sexta-feira "orgulhoso" por poder fazer parte da lista de Luís Filipe Vieira às eleições do Benfica e prometeu "continuar a ser um grande chato", isto em resposta ao atual presidente, que no seu discurso admitiu que nem sempre esteve de acordo com o antigo craque. O antigo internacional português, que era até então administrador da SAD, passará a ser vice-presidente do clube se Vieira ganhar as eleições. E será eventualmente o seu sucessor, conforme deixou entender o atual presidente no seu discurso.







"Sou testemunha da evolução, da recuperação do clube, sou testemunha disso ainda dentro do campo. Sei que somos respeitados lá fora, há admiração pelo nosso trabalho, por tudo o que nós fizemos. Tem de haver memória e gratidão, mas acima de tudo agradecimento por tudo o que Luís Filipe Vieira e as suas equipas fizeram por este clube. Como o presidente já disse, nem sempre concordámos em tudo e prometo que continuarei a ser um grande chato! Mas estivemos sempre de acordo no que era o mais essencial: o bem do Benfica", acrescentou o ainda administrador da SAD dos encarnados. "É um orgulho fazer parte desta lista e podem contar comigo para tudo o que for preciso para engrandecer o nosso clube."



Rui Costa fez ainda questão de deixar "um abraço a toda a família de Luís Santos", o técnico de equipamentos dos encarnados que ontem faleceu. "Ele foi meu roupeiro ainda nos iniciados e era uma pedra fundamental no nosso balneário. O Luís era uma pessoa muito querida entre nós."

"Presidente, é uma grande honra para mim aceitar o convite que o senhor acaba de me fazer para me candidatar a vice-presidente do Benfica. Todos conhecem a minha história no clube, todos sabemos o que sinto e como vivo o Benfica. Cheguei ainda não tinha 9 anos, pelas mãos do nosso presidente Fernando Martins, depois regressei já com Luís Filipe Vieira como jogador, passando depois a dirigente", explicou Rui Costa durante a apresentação da lista de Vieira.