Rui Costa deixou de ser remunerado ao tornar-se vice-presidente do Benfica

Rui Costa deixou de ser remunerado a 28 de outubro, "uma vez que foi eleito vice-presidente do Benfica", tal como se lê no Relatório e Contas do primeiro semestre da temporada 2020/21.





O documento revela que Rui Costa auferiu 76 mil euros entre 1 de julho até essa data. Já domingos Soares de Oliveira recebeu 172 mil euros durante todo o semestre, terminado a 31 de dezembro.Estes dois nomes aparecem ainda entre os titulares de participações qualificadas na SAD. Rui Costa tem 10 mil títulos de ações, enquanto Domingos Soares de Oliveira é detentor de 50.