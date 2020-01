Rui Costa desmente pedido a Soares Dias no Benfica-Rio Ave: «É totalmente descabido»

Rui Costa desmentiu esta quarta-feira que se tenha dirigido ao árbitro Artur Soares Dias no túnel do Estádio da Luz ao intervalo do Benfica-Rio Ave para a Taça de Portugal com a frase "que não acabe ninguém expulso".



O administrador da SAD do Benfica telefonou para o programa 'Liga D'Ouro' da CMTV e negou categoricamente o conteúdo do vídeo que foi posto a circular nas redes sociais:



"Com todo o respeito, não contactem mais essa especialista [em linguagem labial] porque vai enganar-vos mais. É de todo descabido. Se puxassem a imagem para trás viam que nem sequer sobre o jogo falei com o Artur Soares Dias. É impossível que alguém tenha capacidade para decifrar uma frase destas que nunca foi dita", disse Rui Costa.



"O que estão a transmitir é completamente falso. Antes de porem uma notícia destas no ar tinham perguntado a mim primeiro. É a primeira vez que faço isto, ligar para um canal", acrescentou o antigo internacional português, justificando o teor da conversa com o árbitro que dirigiu o duelo entre Benfica e Rio Ave.



"Unicamente tinha a ver com a má disposição do Artur Soares Dias e no final do jogo até tive oportunidade de esclarecer isso com ele e resolvemos o problema. Nada mais do que isto. Nem toquei no jogo", explicou.



"Vou ficar atento para ver quantas vezes vão fazer programas sobre um dirigente a falar com o árbitro. Lamento que alguém tenha posto isto na net e depois ainda seja confirmado por uma especialista labial. Espero que nunca tenha de intervir em casos mais graves...", acrescentou o dirigente encarnado.