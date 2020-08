Rui Costa e a aposta no mercado: «Estamos a tentar fazer uma grande equipa»

O forte investimento que o Benfica está a fazer esta época tem como objetivo "voltar a ter o nome bem vincado no futebol europeu". Rui Costa explica numa entrevista à versão brasileira do site 'goal.com' que o clube está atento ao mercado e "aos grandes jogadores".





"Estamos atentos a todo tipo de mercado, queremos fazer uma grande equipa, é para isso que estamos a trabalhar. Não vou evidentemente aqui dizer que o Benfica está interessado em A, B, C ou D. Olhamos para todos os tipos de mercados e para os grandes jogadores. Não temos por hábito anunciar antecipadamente quem vamos querer ou deixar de querer. Portanto, vamos ver como vão correr as coisas até ao fecho desta janela de transferências", explicou o antigo camisola 10, que quer ver um Benfica forte a nível europeu."O Benfica tem um nome europeu muito grande, mas nos últimos anos não tem conseguido fazer as coisas que já fez no passado e que pode vir a fazer no futuro. Quem está no Benfica tem que dar o máximo. Isso faz parte do projeto do nosso clube e é para isso que vamos trabalhar. Não só pelas competições internas, mas também para voltar a ter o nome bem vincado ao nível europeu", explicou o administrador da SAD encarnada.