Rui Costa e as renovações: «Está tudo bem encaminhado»

Antes do início da partida frente ao Cova da Piedade, a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, Rui Costa abordou a atualidade encarnada, garantindo que as renovações dos principais jogadores estão em marcha.





"É fruto do trabalho que temos estado a desenvolver. Sabemos o que queremos para a casa e tudo faremos para que os objetivos que traçámos no início de cada época sejam cumpridos. Esses objetivos não são só dentro de campo, mas também os fora de campo, nomeadamente as renovações de jogadores que pretendemos que tenham continuidade no clube. Por isso, está tudo bem encaminhado e com certeza iremos chegar a um acordo fácil para que estes jogadores se mantenham no Benfica", considerou o dirigente das águias aos microfones da Sport TV.