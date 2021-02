Rui Costa e o caso Palhinha: «Se calhar temos de fazer como outros...»

Rui Costa assumiu esta terça-feira que a decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul relativa à suspensão de João Palhinha, que inicialmente tiraria o médio do Sporting do dérbi com o Benfica, poderá ter dado início a "um precedente extremamente perigoso".





"Essa crítica não faz sentido até aqui. Temos tentado respeitar todas essas entidades para puderem fazer o seu trabalho. Provavelmente, se calhar estamos enganados. Olhando para o panorama do futebol português, se calhar temos de fazer como outros. Temos tentado fazer isso [apelar à credibilização do futebol português]. Temos tentado dar esse exemplo. Olhando para o caso de ontem e não foi pelo João Palhinha jogar ou não que o resultado alterou, abriu-se aqui um precedente que não sei como é que se vai alterar no futuro. Tivemos o caso do Otamendi que o expusemos. Tivemos uma resposta diferente. Se todos os clubes se manifestarem da mesma forma [do Sporting], quantos cartões amarelos é que vão ser retirados a todos os jogadores? Quantos cartões é que não foram mal dados e que não tiveram a mesma importância dos do Sporting, Benfica ou do FC Porto?", questionou o administrador da SAD benfiquista, em declarações à BTV."Portanto, abriu-se um precedente extremamente perigoso. Temos de estar atentos. O facto de nós não falarmos todos os dias para o público ou todos os dias em debate público, não estamos desatentos. O facto de não termos nenhum penálti até ao dia de hoje, não é uma coisa que nos passe ao lado. Repito: temos tentado respeitar todas as entidades. Se isso não basta, se calhar temos de atuar como os outros e mudar o nosso rumo também", rematou.